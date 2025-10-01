Поруч Бурштинської ТЕС оселився неймовірної краси чорний лебедь

На території Івано-Франківського району помітили незвичного гостя — чорного лебедя. Це перший випадок появи такого птаха у природному середовищі нашого краю.

Про це повідомляють на сторінці Галицького національного природного парку, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

Вперше його побачили 3 серпня на риборозплідних ставках біля Бурштинського водосховища. Чорний красень плавав серед звичних для нас білих лебедів-шипунів. Згодом, 21 вересня, птаха знову зафіксували на тому ж місці.

Чорні лебеді у дикій природі живуть в Австралії та на Тасманії, а в Європі їх найчастіше можна зустріти у зоопарках чи парках. Тож, швидше за все, цей красень — утікач із чиєїсь колекції.

Лебідь уже встиг стати справжньою родзинкою — місцеві мешканці та гості Бурштина мають нагоду спостерігати за екзотичним птахом поруч із нашим водосховищем.