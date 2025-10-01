Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
1 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці;
– День захисників і захисниць України;
– День українського козацтва;
– Річниця створення УПА;
– Міжнародний день музики;
– Міжнародний день людей похилого віку.
Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.