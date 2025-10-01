ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

1 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці;

– День захисників і захисниць України;

– День українського козацтва;

– Річниця створення УПА;

Міжнародний день музики;

– Міжнародний день людей похилого віку.

