Сьогодні на Прикарпатті сніжитиме

Прогноз погоди на середу 10 жовтня 2025 року для Івано-Франківщини передбачає прохолодні температури, опади та посилений вітер. За даними синоптиків, у гірських районах очікується мокрий сніг, а на дорогах — знижена видимість.
Метеорологи повідомили, що цього дня на території Прикарпаття спостерігатиметься хмарна погода з проясненнями та помірним дощем. У гірських районах Карпат опади переходитимуть у мокрий сніг.
«Протягом дня очікується помірний дощ, а у високогір’ї Карпат можливий мокрий сніг», — йдеться у прогнозі.
Вітер та температурні показники
Фахівці зауважують, що вітер матиме північно-східний напрямок із швидкістю 5–10 м/с. Також вказано температурні показники для різних районів області та обласного центру.
«По місту вночі температура становитиме 4–6° тепла, вдень — 7–9° тепла», — зазначається у повідомленні.
По області вночі повітря охолодиться до 3–8° тепла, а вдень температура становитиме від 5° до 10° тепла.
У високогірних районах Карпат упродовж доби очікується від 2° морозу до 3° тепла.
Медико-метеорологічні умови
Фахівці повідомили, що медико-метеорологічні умови відповідатимуть 2-му типу. Це означає, що погода може негативно впливати на самопочуття людей із хронічними захворюваннями.
«Медико-метеорологічні умови 2-го типу потребують уваги з боку людей із серцево-судинними та дихальними проблемами», — наголошується у прогнозі.
Окремо зафіксовано прогноз видимості на автошляхах області. Видимість становитиме 4–6 кілометрів, що варто врахувати водіям у дорозі.
«Видимість на автошляхах обмежена — у межах 4–6 км, що може ускладнити пересування транспортних засобів», — йдеться у попередженні.