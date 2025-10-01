Сьогодні на Прикарпатті сніжитиме

Прогноз погоди на середу 10 жовтня 2025 року для Івано-Франківщини передбачає прохолодні температури, опади та посилений вітер. За даними синоптиків, у гірських районах очікується мокрий сніг, а на дорогах — знижена видимість.

Метеорологи повідомили, що цього дня на території Прикарпаття спостерігатиметься хмарна погода з проясненнями та помірним дощем. У гірських районах Карпат опади переходитимуть у мокрий сніг.

«Протягом дня очікується помірний дощ, а у високогір’ї Карпат можливий мокрий сніг», — йдеться у прогнозі.

Вітер та температурні показники

Фахівці зауважують, що вітер матиме північно-східний напрямок із швидкістю 5–10 м/с. Також вказано температурні показники для різних районів області та обласного центру.

«По місту вночі температура становитиме 4–6° тепла, вдень — 7–9° тепла», — зазначається у повідомленні.

По області вночі повітря охолодиться до 3–8° тепла, а вдень температура становитиме від 5° до 10° тепла.

У високогірних районах Карпат упродовж доби очікується від 2° морозу до 3° тепла.

Медико-метеорологічні умови

Фахівці повідомили, що медико-метеорологічні умови відповідатимуть 2-му типу. Це означає, що погода може негативно впливати на самопочуття людей із хронічними захворюваннями.

«Медико-метеорологічні умови 2-го типу потребують уваги з боку людей із серцево-судинними та дихальними проблемами», — наголошується у прогнозі.

Окремо зафіксовано прогноз видимості на автошляхах області. Видимість становитиме 4–6 кілометрів, що варто врахувати водіям у дорозі.