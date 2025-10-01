ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На війні поліг прикарпатець Роман Лазорко
Диван на коліщатках в темній вітальні

На війні поліг прикарпатець Роман Лазорко

Будівництво шостого етапу в житловому районі.
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У вересні 2025 року підтвердилася загибель військовослужбовця з Івано-Франківщини Романа Лазорка. Боєць з лютого 2025 вважався зниклим безвісти.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Про це повідомили на Facebook-сторінці Городенківської міської ради.

Роман Лазорко народився 10 червня 1975 року. Жив у селі Котиківка Івано-Франківської області. Служив стрільцем-номером обслуги у 95 окремій десантно-штурмовій Поліській бригаді.

Роман Лазорко зник безвісти 28 лютого 2025 року поблизу присілка Нова Сорочина Курської області РФ. Цей день вважається датою загибелі бійця.

СХОЖІ НОВИНИ