На війні поліг прикарпатець Роман Лазорко

У вересні 2025 року підтвердилася загибель військовослужбовця з Івано-Франківщини Романа Лазорка. Боєць з лютого 2025 вважався зниклим безвісти.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Городенківської міської ради.

Роман Лазорко народився 10 червня 1975 року. Жив у селі Котиківка Івано-Франківської області. Служив стрільцем-номером обслуги у 95 окремій десантно-штурмовій Поліській бригаді.

Роман Лазорко зник безвісти 28 лютого 2025 року поблизу присілка Нова Сорочина Курської області РФ. Цей день вважається датою загибелі бійця.