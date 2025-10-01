На Прикарпатті суд продовжив нічний домашній арешт батьку-вихователю, якого підозрюють у катуванні дітей. ФОТО

30 вересня у Галицькому районному суді провели підготовче засідання у справі батька-вихователя дитячого будинку сімейного типу Олександра Мунтяна. Чоловіка обвинувачують у катуванні дітей — систематичному фізичному і психологічному насильстві.

Суд продовжив йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту на 60 діб, повідомила кореспондентка Суспільного.

Засідання проходило без участі дітей. Прокурорка Тетяна Кварцяна просила залишити для обвинуваченого нічний домашній арешт.

Сторона захисту виступила проти цього клопотання. Адвокатка обвинуваченого Наталія Шевчук-Філімон сказала, що підстав для продовження запобіжного заходу немає.

Суддя Святослав Аннишин задовольнив клопотання та продовжив його дію терміном на 60 діб до 29 листопада 2025 року. Чоловік не зможе покидати місце реєстрації з 00:00 до 5:00.

Наступне засідання у справі суддя призначив на 17 жовтня 2025 року.

Що відомо про справу батька-вихователя, якого обвинувачують у катуванні дітей

Дитячий будинок сімейного типу, створений подружжям Олександра та Олени Мунтян, до повномасштабного вторгнення працював на Херсонщині. Родина переїхала у село Залуква Галицької громади на Івано-Франківщині. Будинок для сім’ї придбали за державні гроші.

2 грудня 2024 року голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук передала батькам ключі від помешкання. На вихованні у чоловіка та жінки перебували семеро дітей — п’ятеро малолітніх та двоє неповнолітніх.

29 вересня 2025 року поліція передала до суду обвинувальний акт щодо батька-вихователя. За версією слідства, він застосовував до дітей фізичне насильство: бив паском, шлангом, лозиною та шнуром від зарядного пристрою.

Старших дітей змушували бити молодших, а також вигадували різні покарання — від тривалих фізичних вправ до позбавлення доступу до їжі. Крім того, вихованців змушували до тяжкої праці й залякували погрозами фізичної розправи.