У пожежі на Прикарпатті загинуло двоє людей. ФОТО

Під час ліквідації пожежі на Прикарпатті вогнеборці виявили тіла двох людей.

Про це повідомили в ГУ ДСНС в Івано-Франківській області.

Так, першого жовтня о 01:21 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у двоповерховому житловому будинку у місті Надвірна.

На місце події оперативно прибули надвірнянські вогнеборці та офіцер-рятувальник громади.

Прибувши до місця виклику, рятувальники ліквідували пожежу речей домашнього вжитку у квартирі на другому поверсі, площа займання склала близько 30 м².

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох осіб без ознак життя — громадян 1946 та 1967 років народження.

На місці події з родичами загиблих працював психолог ГУ ДСНС в області. Усі обставини події встановлюють правоохоронці та офіцер-рятувальник громади.

Рятувальники закликають дотримуватись правил пожежної безпеки, щоб запобігти виникненню пожежі у власному помешканні: