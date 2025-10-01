У пожежі на Прикарпатті загинуло двоє людей. ФОТО

Під час ліквідації пожежі на Прикарпатті вогнеборці виявили тіла двох людей.
Про це повідомили в ГУ ДСНС в Івано-Франківській області.
Так, першого жовтня о 01:21 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у двоповерховому житловому будинку у місті Надвірна.
На місце події оперативно прибули надвірнянські вогнеборці та офіцер-рятувальник громади.
Прибувши до місця виклику, рятувальники ліквідували пожежу речей домашнього вжитку у квартирі на другому поверсі, площа займання склала близько 30 м².
Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох осіб без ознак життя — громадян 1946 та 1967 років народження.
На місці події з родичами загиблих працював психолог ГУ ДСНС в області. Усі обставини події встановлюють правоохоронці та офіцер-рятувальник громади.
Рятувальники закликають дотримуватись правил пожежної безпеки, щоб запобігти виникненню пожежі у власному помешканні:
- не паліть у ліжку;
- слідкуйте за станом та справністю електромережі;
- у разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими телевізори, праски, обігрівачі тощо;
- не залишайте дітей без нагляду та не дозволяйте їм бавитися сірниками, запальничками та іншими небезпечними побутовими предметами;
- намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності;
- подбайте про захист помешкання при користуванні пічним та газовим опаленням. Дотримуйтесь норм встановлення та правила користування;
- не використовуйте неякісні, саморобні та несертифіковані побутові електроприлади.