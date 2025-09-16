Сьогодні Калуська громада проведе в останню путь полеглого героя Олександра Шулика

Полеглий герой Олександр Шулик, з Калуської міської територіальної громади, понад 2,5 роки офіційно вважався зниклим без вісти (від січня 2023 року до вересня 2025 року). Тільки зараз експертиза змогла підтвердити його загибель на лінії фронту, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

У вівторок, 16 вересня, о 10.00 годині заплановано виїзд траурної колони з тілом полеглого Воїна від Калуської ЦРЛ маршрутом:

– вул. Івано-Франківська;

– вул. Бандери;

– вул. Грушевського;

– вул. Винниченка;

– пр. Лесі Українки;

– вул. Б. Хмельницького;

– вул. Молодіжна, 3 (заїзд до рідного дому Воїна);

– вул. Литвина;

– вул. С. Стрільців;

– вул. Євшана;

– ПК «Мінерал».

Парастас за полеглим героєм розпочнеться у вівторок 16 вересня, о 10:45 годині.

Чин похорону розпочнеться цього ж дня, 16 вересня, о 14:00 годині від ПК «Мінерал».

Відправа – у соборі Всіх Святих Землі Української.

Поховають полеглого Захисника на Алеї Слави міського кладовища.