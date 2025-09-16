ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Сьогодні Івано-Франківська громада прощатиметься із двома полеглими захисниками - Вадимом Лепьохіним та Юрієм Тимофійчуком
Автор: Ігор Василик
16/09/2025 08:22
У вівторок 16 вересня особливо скорботний день для Івано-Франківської міської територіальної громади. Місто прощатиметься і проводжатиме в останню путь двох відважних захисників, які стали на захист української землі від московитських окупантів, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

Так, у вівторок 16 вересня, об 11:00 годині в Будинку смутку (м. Івано-Франківськ, вул. Ребета (Побутова), 3, розпочнеться прощання з захисником Вадимом Лепьохіним.

Повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда.ІФ, із посиланням на голову громади Руслана Марцінківа.

Поховають воїна на Алеї Героїв міського кладовища у с. Чукалівка.

Також цього дня, розпочнеться прощання і похорон ще одного відважного героя – снайпера 102-ї бригади територіальної оборони Юрія Тимофійчука.

Полеглий 53-річний молодший сержант Юрій “Махно” Тимофійчук був снайпером прикарпатської бригади тероборони і загинув боронячи українську землю на Гуляйпільському напрямку.

Похорон героя розпочнеться у вівторок 16 вересня о 14.00 годині в Будинку смутку.

Юрій Тимофійчук

