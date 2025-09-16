ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На днях, у Франківському пологовому народилася рекордна кількість немовлят
Автор: Ігор Василик
16/09/2025 08:41
Кількість новонароджених дітлахів за один день становила приблизно 300% від звичайних днів у пологовому Івано-Франківська.

Дитячий рекорд

У п’ятницю 12 вересня 2025 року, в Івано-Франківську в обласному перинатальному центрі народилося 20 дітей – рекордна кількість немовлят за день.

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф.

Серед новонароджених 10 хлопчиків та 10 дівчаток.

Обласний пологовий відзначає, що в середньому за добу народжується 6–7 дітей.

