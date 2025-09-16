Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:
16 вересня – 65 років виповнюється Володимиру Романіву (1960), художнику, скульптору, графіку, уродженцю с. Берлоги Рожнятівського району (нині Новицької територіальної громади Калуського району);
– 50 років виповнюється Володимиру Гарматюку (1975), поету, перекладачу, журналісту, головному редактору телеканалу «3 Студія» в Івано-Франківську, уродженцю м. Коломия (нині адміністративний центр Коломийської територіальної громади Коломийського району).
