Прикарпатські депутати виділили земельну ділянку під будівництво центру для ветеранів

Івано-Франківська облрада таки передала землю площею 0,35 гектара на вул. Хмельницького, 57 у Івано-Франківську, комунальному закладу “Ветеранський простір “Ветеран ПРО” для створення багатофункціонального ветеранського хабу.

Про це інформує новинний сайт Галка з сесії облради, яка пройшла 12 вересня.

На сесії Івано-Франківської обласної ради депутати вирішили питання про передачу земельної ділянки для створення ветеранського хабу. За рішення проголосували 49 депутатів, 17 – утрималися.

Як повідомив начальник відділу з питань земельних відносин та природних ресурсів виконавчого апарату облради Юрій Рошко, рішенням припиняється право постійного користування земельною ділянкою комунального підприємства “Обласний аптечний склад” та надається в постійне користування комунальному закладу “Ветеранський простір “Ветеран ПРО”.

Земельна ділянка площею 0,35 гектара розташована на вулиці Богдана Хмельницького, 57 у Івано-Франківську. Ділянка має цільове призначення для будівництва та обслуговування закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги й відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови.

Передача земельної ділянки здійснюється для реалізації проєкту будівництва багатофункціонального ветеранського хабу. Проєкт рішення попередньо розглянула та рекомендувала до ухвалення постійна комісія облради з питань аграрної політики, земельних відносин та розвитку сільських територій.

Під час обговорення питання депутати не висловили зауважень чи додаткових пропозицій до проєкту рішення.

Як писали ЗМІ, Івано-Франківськ стане одним із семи регіонів України, де за державний кошт збудують ветеранський простір — центр комплексної підтримки для захисників. Загальний кошторис — понад 63 мільйони гривень.

1 серпня депутати обласної ради підтримали облаштування ветеранського простору в Івано-Франківську на місці обласного аптечного складу на вулиці Богдана Хмельницького, 57.