Погода в Івано-Франківській області 16 вересня

16 вересня на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарність з проясненнями. Вдень — помірний дощ, грози.

Про це повідомили на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру, пише Правда.

Температура повітря в Івано-Франківську до 20-22° тепла. По області вдень — 18-23° тепла. У високогір’ї Карпат — 13-18° тепла.

Вітер — північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — 4-6 кілометрів, у тумані — 100-500 метрів.