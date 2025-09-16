Кабмін ухвалив проєкт державного бюджету на 2026 рік: ключові показники

Кабінет міністрів ухвалив проєкт державного бюджету на 2026 рік. Документ уже передали на затвердження Верховної Ради.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
Згідно з планом, витрати держбюджету визначено на рівні 4,8 трлн грн, що на 415 млрд більше, ніж цьогоріч. Доходи прогнозуються на рівні 2,826 трлн грн (+18,8% до 2025 року).
Дефіцит планується знизити до 18,4% ВВП, а потреба у зовнішньому фінансуванні становитиме понад 2 трлн грн.
Найбільше коштів мають намір спрямувати на сектор оборони – 2,8 трлн грн, або 27,2% ВВП. З них понад 44 млрд грн передбачено на виробництво української зброї, у тому числі дронів, ракет та бронетехніки.
Збільшення фінансування передбачено для сфери освіти (265,4 млрд грн), охорони здоров’я (258 млрд грн) та пенсійного забезпечення (1,027 трлн грн). Свириденко заявила, що в школах з жовтня 2026 року запровадять безкоштовне харчування для 4,4 млн учнів, а зарплати вчителів зростуть на 50% протягом року.
У медицині планується підвищення зарплат лікарям первинної та екстреної допомоги до 35 тисяч грн, а також запуск програми «Чекап 40+» із фінансуванням у 10 млрд грн.
Інші напрями:
- соціальна сфера – 467,1 млрд грн (+45,3 млрд грн до 2025 року)
- ветеранська політика – 17,9 млрд (+6,1 млрд грн до 2025 року).
- регіони – доходи громад становитимуть 871,9 млрд грн (+162,3 млрд грн до 2025 грн).
- підтримка бізнесу, у тому числі кредити «5-7-9%» та забезпечення українців житлом за програмою «єОселя» – 41,5 млрд грн
- агропромисловий комплекс – 13,1 млрд грн (+3,5 млрд грн до 2025 року)
- культура – 15,8 млрд грн. (+4,7 млрд грн до 2025 року).
- публічні інвестиції для відновлення та модернізації України – 45,9 млрд грн (+12,4 млрд грн до 2025 року).