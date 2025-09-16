Кабмін ухвалив проєкт державного бюджету на 2026 рік: ключові показники

Кабінет міністрів ухвалив проєкт державного бюджету на 2026 рік. Документ уже передали на затвердження Верховної Ради.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Згідно з планом, витрати держбюджету визначено на рівні 4,8 трлн грн, що на 415 млрд більше, ніж цьогоріч. Доходи прогнозуються на рівні 2,826 трлн грн (+18,8% до 2025 року).

Дефіцит планується знизити до 18,4% ВВП, а потреба у зовнішньому фінансуванні становитиме понад 2 трлн грн.

Найбільше коштів мають намір спрямувати на сектор оборони – 2,8 трлн грн, або 27,2% ВВП. З них понад 44 млрд грн передбачено на виробництво української зброї, у тому числі дронів, ракет та бронетехніки.

Збільшення фінансування передбачено для сфери освіти (265,4 млрд грн), охорони здоров’я (258 млрд грн) та пенсійного забезпечення (1,027 трлн грн). Свириденко заявила, що в школах з жовтня 2026 року запровадять безкоштовне харчування для 4,4 млн учнів, а зарплати вчителів зростуть на 50% протягом року.

У медицині планується підвищення зарплат лікарям первинної та екстреної допомоги до 35 тисяч грн, а також запуск програми «Чекап 40+» із фінансуванням у 10 млрд грн.

Інші напрями: