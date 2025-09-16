ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Марцінків розповів, коли портрети загиблих на Алеї Героїв перенесуть з центру
Автор: Олег Мамчур
16/09/2025 10:20
Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів, що поки триває війна, питання перенесення Алеї Героїв зі стометрівки та Вічевого майдану не розглядається.

Про це він заявив в ефірі радіо «Західний полюс».

Під час прямого ефіру Марцінківа запитали, коли відбудеться перенесення Алеї Героїв у більш спокійне місце.

На це мер відповів, що поки триває війна, перенесення не буде. Рідні загиблих Героїв проти цього і наполягають, щоб Алея була саме тут.

«На жаль війна триває, кількість загиблих збільшується, але думка родин загиблих військових для нас є важливою», – наголосив Руслан Марцінків.

