Марцінків розповів, коли портрети загиблих на Алеї Героїв перенесуть з центру

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів, що поки триває війна, питання перенесення Алеї Героїв зі стометрівки та Вічевого майдану не розглядається.
Про це він заявив в ефірі радіо «Західний полюс».
Під час прямого ефіру Марцінківа запитали, коли відбудеться перенесення Алеї Героїв у більш спокійне місце.
На це мер відповів, що поки триває війна, перенесення не буде. Рідні загиблих Героїв проти цього і наполягають, щоб Алея була саме тут.
«На жаль війна триває, кількість загиблих збільшується, але думка родин загиблих військових для нас є важливою», – наголосив Руслан Марцінків.