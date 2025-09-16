Марцінків розповів, коли портрети загиблих на Алеї Героїв перенесуть з центру

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів, що поки триває війна, питання перенесення Алеї Героїв зі стометрівки та Вічевого майдану не розглядається.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це він заявив в ефірі радіо «Західний полюс».

Під час прямого ефіру Марцінківа запитали, коли відбудеться перенесення Алеї Героїв у більш спокійне місце.

На це мер відповів, що поки триває війна, перенесення не буде. Рідні загиблих Героїв проти цього і наполягають, щоб Алея була саме тут.