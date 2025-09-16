У Франківську розшукують зниклого 64-річного чоловіка. ФОТО

Поліція розшукує безвісти зниклого 64-річного мешканця Івано-Франківська.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомили в поліції області, інформує Правда.

Правоохоронці оголосили у розшук Серембицького Михайла Мироновича, 1960 року народження, жителя Івано-Франківська.

Ще восьмого вересня чоловік вийшов із дому та по цей час його місцеперебування невідоме.

Про зникнення до поліції повідомили родичі.

Прикмети розшукуваного: зріст близько 170 см, худорлявої тілобудови, волосся сиве.

До пошуків зниклого залучили поліціянтів Івано-Франківщини.