У Франківську розшукують зниклого 64-річного чоловіка. ФОТО

Поліція розшукує безвісти зниклого 64-річного мешканця Івано-Франківська.
Про це повідомили в поліції області, інформує Правда.
Правоохоронці оголосили у розшук Серембицького Михайла Мироновича, 1960 року народження, жителя Івано-Франківська.
Ще восьмого вересня чоловік вийшов із дому та по цей час його місцеперебування невідоме.
Про зникнення до поліції повідомили родичі.
Прикмети розшукуваного: зріст близько 170 см, худорлявої тілобудови, волосся сиве.
До пошуків зниклого залучили поліціянтів Івано-Франківщини.
“Якщо комусь відома будь-яка інформація, що допоможе встановити місцеперебування чоловіка, прохання телефонувати на цілодобову лінію служби «102» або за номером: 068-651-9824“, — йдеться в дописі.