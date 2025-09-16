ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Франківську розшукують зниклого 64-річного чоловіка. ФОТО
Автор: Олег Мамчур
16/09/2025 10:47
Поліція розшукує безвісти зниклого 64-річного мешканця Івано-Франківська.

Про це повідомили в поліції області, інформує Правда.

Правоохоронці оголосили у розшук Серембицького Михайла Мироновича, 1960 року народження, жителя Івано-Франківська.

Ще восьмого вересня чоловік вийшов із дому та по цей час його місцеперебування невідоме.

Про зникнення до поліції повідомили родичі.

Прикмети розшукуваного: зріст близько 170 см, худорлявої тілобудови, волосся сиве.

До пошуків зниклого залучили поліціянтів Івано-Франківщини.

“Якщо комусь відома будь-яка інформація, що допоможе встановити місцеперебування чоловіка, прохання телефонувати на цілодобову лінію служби «102» або за номером: 068-651-9824“, — йдеться в дописі.

