Затримали 24-річного франківця, який намагався втекти за кордон

Днями на території Камінь-Каширського району військовослужбовці Волинського прикордонного загону виявили двох порушників.

Про це пише Правда з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

За кілька метрів від лінії державного рубежу прикордонники помітили чоловіків, які ймовірно мали намір його незаконно перейти. Побачивши прикордонний наряд, особи кинулися тікати у ліс. Однак менш ніж за пів години прикордонники їх відшукали та затримали.

Правопорушниками виявилися 26-річний місцевий житель, а також 24-річний переселенець з Луганської області, який нині мешкає в Івано-Франківську. Чоловіки підтвердили правоохоронцям те, що хотіли нелегально потрапити за кордон.

На обох склали адміністративні протоколи за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП. Остаточне рішення у цій справі ухвалить суд.