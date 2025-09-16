4 квартири, 4 земельні ділянки, 4 автівки та 50 тис доларів готівкою: що задекларував Василь Вірастюк

За 2024 рік нардеп Василь Вірастюк задекларував понад 800 тис грн зарплати, 4 квартири, 4 машини і 4 земельні ділянки. У готівці зберігає 50 тис доларів, а його дружина володіє нерухомістю та автівкою. Що ще задекларував нардеп?

Інформатор Івано-Франківськ проаналізував декларацію депутата.

Нерухомість

Вірастюк Василь Ярославович одноосібно володіє 4-ма квартирами:

Квартира у Києві, загальною площею 115,4 м². Дата набуття права – 03.11.2004. Її вартість на дату набуття права складала 2 667 879 грн. Квартира у Києві, загальною площею 70,1 м². Дата набуття права – 16.08.2019. Її вартість на дату набуття права складала 1 075 000 грн. Квартира в Івано-Франківську, загальною площею 55,26 м². Дата набуття права – 29.10.2013. Її вартість не вказана. Квартира у Києві, загальною площею 41,1 м². Дата набуття права – 02.11.2022. Її вартість не вказана.

Також у одноосібній власності народного депутата є 4 земельні ділянки:

Земельна ділянка у Марківцях, загальною площею 1450 м². Дата набуття права – 09.02.2010. Її вартість не вказана. Земельна ділянка в Угринові, загальною площею 1000 м². Дата набуття права – 24.10.2008. Її вартість не вказана. Земельна ділянка в Угринові, загальною площею 1000 м². Дата набуття права – 24.10.2008. Її вартість не вказана. Земельна ділянка в Угринові, загальною площею 1000 м². Дата набуття права – 24.10.2008. Її вартість не вказана.

Дружина Василя Вірастюка – Інна Леонідівна Вірастюк – одноосібно володіє 3-ма квартирами, 2-ма земельними ділянками та 1 житловим будинком:

Квартира у Софіївській Борщагівці, загальною площею 64,1 м². Дата набуття права – 11.11.2016. Про її вартість вказано наступне – член сім’ї не надав інформацію. Квартира у Києві, загальною площею 106 м². Дата набуття права – 23.12.2004. Її вартість на дату набуття права складала 176 331 грн. Квартира у Києві, загальною площею 41,6 м². Дата набуття права: 02.11.2022. Її вартість на дату набуття права не вказана. Житловий будинок в с. Малі Дмитровичі на Київщині, загальною площею 63,2 м². Дата набуття права – 23.11.2023. Його вартість не вказана. Земельна ділянка в с. Малі Дмитровичі на Київщині, загальною площею 0,1326 м². Дата набуття права – 23.11.2023. Її вартість не вказана. Земельна ділянка в с. Малі Дмитровичі на Київщині, загальною площею 0,25 м². Дата набуття права – 23.11.2023. Її вартість не вказана.

Вірастюк Василь Ярославович зі своїм покійним братом – Вірастюком Романом Ярославовичем – володіли житловим будинком, загальною площею 55 м², у Марківцях. Дата набуття права – 03.06.2008. Вартість не вказана.

Транспортні засоби

Вірастюк Василь Ярославович одноосібно володіє 4-ма автівками:

Автомобіль легковий Chevrolet Caprice 1992 року випуску. Дата набуття права – 14.08.2019. Його вартість на дату набуття права складала 250 000 грн. Автомобіль легковий AUDI A8 2017 року випуску. Дата набуття права – 14.01.2022. Його вартість на дату набуття права складала 959 000 грн. Автомобіль легковий TOYOTA LAND CRUISER 4.2 2000 року випуску. Дата набуття права: 02.09.2006. Його вартість не вказана. Автомобіль легковий CHEVROLET CAMARO 1991 року випуску. Дата набуття права – 31.08.2006. Його вартість не вказана.

Дружина Вірастюк Інна Леонідівна одноосібно володіє легковим автомобілем Hyundai Tucson 2017 року випуску. Дата набуття права – 23.11.2017. Його вартість на дату набуття права складала 870 000 грн.

Доходи, у тому числі подарунки

За 2024 рік Вірастюк Василь Ярославович задекларував наступні доходи:

802 481 грн заробітної плати за управління справами апарату Верховної ради України

заробітної плати за управління справами апарату Верховної ради України 17 095 грн пенсії

пенсії 1 714 грн доходу від надання майна в оренду

Вірастюк Інна Леонідівна за 2024 отримала:

867 000 грн доходу від заняття підприємницькою діяльністю

доходу від заняття підприємницькою діяльністю 104 493 грн пенсії

Грошові активи

Вірастюк Василь Ярославович володіє готівкою в розмірі 50 000 доларів.

Вірастюк Інна Леонідівна має: