ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Торгував забороненими речовинами та вирощував нарковмісні коноплі: на Прикарпатті затримала наркодилера. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

Торгував забороненими речовинами та вирощував нарковмісні коноплі: на Прикарпатті затримала наркодилера. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
16/09/2025 11:44
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Правоохоронці встановили, що чоловік налагодив схему постачання особливо небезпечних наркотичних речовин, які збував на Івано-Франківщині. Він передавав «товар» довіреному колу осіб під час особистих зустрічей «з рук у руки» за готівку. 

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Правоохоронці затримали ділка одразу ж після збуту чергової партії наркотиків в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, пише Правда з посиланням на поліцію Прикарпаття.

Крім того, фігурант на власному господарстві вирощував коноплі для подальшого виготовлення канабісу.

Пакет з наркотичною речовиною від поліції України.
Кімната з горщиками рослин на підлозі.
Гроші на ліжку та підлозі, поліція України

Під час санкціонованих обшуків у його помешканні та транспортному засобі вилучили понад 130 рослин коноплі, зіп-пакети з PVP і канабісом, пристрої для зважування та фасування, понад 70 тисяч гривень, мобільні телефони, автомобіль та інші речові докази. 

Вилучене направлено на експертизу.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, збут та зберігання наркотиків у великих розмірах). Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою.

За скоєне чоловіку максимальне загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Наразі поліція встановлює можливих спільників та інші злочинні зв’язки.

Укрита кімната з мішками рослинних матеріалів
Смартфон, блокнот, монети і навушники на столі.
Поліція затримує чоловіка біля дороги в лісі.
Вирощування канабісу в приміщенні, вилучене поліцією.

СХОЖІ НОВИНИ