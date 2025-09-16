Торгував забороненими речовинами та вирощував нарковмісні коноплі: на Прикарпатті затримала наркодилера. ФОТО

Правоохоронці встановили, що чоловік налагодив схему постачання особливо небезпечних наркотичних речовин, які збував на Івано-Франківщині. Він передавав «товар» довіреному колу осіб під час особистих зустрічей «з рук у руки» за готівку.

Правоохоронці затримали ділка одразу ж після збуту чергової партії наркотиків в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, пише Правда з посиланням на поліцію Прикарпаття.

Крім того, фігурант на власному господарстві вирощував коноплі для подальшого виготовлення канабісу.

Під час санкціонованих обшуків у його помешканні та транспортному засобі вилучили понад 130 рослин коноплі, зіп-пакети з PVP і канабісом, пристрої для зважування та фасування, понад 70 тисяч гривень, мобільні телефони, автомобіль та інші речові докази.

Вилучене направлено на експертизу.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, збут та зберігання наркотиків у великих розмірах). Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою.

За скоєне чоловіку максимальне загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі поліція встановлює можливих спільників та інші злочинні зв’язки.