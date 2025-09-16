Франківців запрошують на фотовиставку «Стихії. Місто. Вічність»

Чотири стихії — вогонь, вода, повітря і земля — ожили у світлинах, знятих на історичних локаціях міста.

Фотовиставка «Стихії. Місто. Вічність» — це не лише мистецький проєкт, а й розмова про природу, час і простір, де енергії світу переплітаються з історією.

Кожен кадр поєднує красу стихій із красою архітектури та пам’яті, показуючи місто у новому, несподіваному ракурсі.

Організатори наголошують: цей проєкт — акт любові до рідного міста та запрошення побачити знайомі місця інакше, відчути гармонію природи й історії, яку варто берегти.