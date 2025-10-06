Сьогодні на Коломийщині проведуть в останню путь полеглого героя Любомира Жуковського

У понеділок, 05 жовтня, о 12.00 годині (зі сторони міста Коломия) на центральній площі Отинії відбудеться прощання громади із полеглим прикарпатським захисником Любомиром Жуковським.

Про це повідомляє Отинійська селищна ТГ, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда.іф.

Що відомо про воїна

Народився Любомир Жуковський 26 листопада 1976 року в селі Красилівка Тисменицького району. Разом із дружиною виховував трьох синів, був турботливим чоловіком, люблячим батьком і надійною опорою для своєї родини.

25 лютого 2022 року був прийнятий на військову службу по мобілізації Коломийським РТЦК та СП Івано-Франківської області.

Вірний військовій присязі та своєму народові, мужньо виконував бойові завдання на передовій.

2 жовтня 2025 року, у бою за Україну, її свободу та незалежність, загинув у північній околиці села Зелений Гай, Подгірнівської громади, Запорізької області під час виконання бойових завдань із захисту Батьківщини.

За час служби нагороджений медалями:

«За бойову звитягу»

«Відвага та честь»

«За хоробрість в бою»

«Ветеран війни»