Сьогодні до Отинії прибуде скорботний кортеж із тілом героя Івана Михайлишина

Сьогодні, 06 жовтня, на Івано-Франківщину прибуде скорботний кортеж з тілом полеглого військовослужбовця Івана Михайлишина.
Герой загинув на війні у суботу 04 жовтня 2025 року, в селі Нове Пологівського району Запорізької області.
У понеділок о 12:00 годині, Отинійська громада на центральній площі (зі сторони міста Івано-Франківська) буде прощатись зі своїм загиблим сином — уродженцем та жителем селища Отинія, сержантом Іваном Михайлишиним, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда ІФ з посиланням на Отинійську селищну територіальну громаду
Це — важка, непоправна втрата для родини, друзів, побратимів та всієї громади.
Просимо всіх небайдужих прийти, аби разом віддати шану нашому Захисникові, підтримати рідних і схилити голови в скорботі за Героєм, який віддав життя за Україну, – йдеться в повідомленні
Іван Михайлишин був справжнім воїном і людиною великого серця. Його побратими згадують, як він, ризикуючи собою, прикривав інших, відтягував на себе вогонь ворожого дрона, щоб урятувати життя своїх товаришів.
Він умів надихати, підтримати словом і ділом, завжди ставив життя інших вище власного.
Ці спогади — свідчення його мужності, людяності й любові до ближніх.
04 жовтня 2025 року в селі Нове Пологівського району Запорізької області під час виконання бойових обов’язків військової служби, сержант Іван Михайлишин загинув в бою за Українську державу!
Він до останнього виконував свій військовий обов’язок, боронивши свободу й незалежність України. Його подвиг — це приклад справжньої відданості Батьківщині, честі та любові до рідної землі.
Після прощання громади на центральній площі тіло загиблого буде доставлено до батьківської оселі в селищі Отинія, вул. Українська 29, де ввечері відбудеться чин парастасу.
Усіх, хто має можливість, просять долучитися до прощання з воїном