Сьогодні до Отинії прибуде скорботний кортеж із тілом героя Івана Михайлишина

Сьогодні, 06 жовтня, на Івано-Франківщину прибуде скорботний кортеж з тілом полеглого військовослужбовця Івана Михайлишина.

Герой загинув на війні у суботу 04 жовтня 2025 року, в селі Нове Пологівського району Запорізької області.

У понеділок о 12:00 годині, Отинійська громада на центральній площі (зі сторони міста Івано-Франківська) буде прощатись зі своїм загиблим сином — уродженцем та жителем селища Отинія, сержантом Іваном Михайлишиним, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда ІФ з посиланням на Отинійську селищну територіальну громаду

Це — важка, непоправна втрата для родини, друзів, побратимів та всієї громади.

Просимо всіх небайдужих прийти, аби разом віддати шану нашому Захисникові, підтримати рідних і схилити голови в скорботі за Героєм, який віддав життя за Україну, – йдеться в повідомленні

Іван Михайлишин був справжнім воїном і людиною великого серця. Його побратими згадують, як він, ризикуючи собою, прикривав інших, відтягував на себе вогонь ворожого дрона, щоб урятувати життя своїх товаришів.

Він умів надихати, підтримати словом і ділом, завжди ставив життя інших вище власного.

Ці спогади — свідчення його мужності, людяності й любові до ближніх.

04 жовтня 2025 року в селі Нове Пологівського району Запорізької області під час виконання бойових обов’язків військової служби, сержант Іван Михайлишин загинув в бою за Українську державу!

Він до останнього виконував свій військовий обов’язок, боронивши свободу й незалежність України. Його подвиг — це приклад справжньої відданості Батьківщині, честі та любові до рідної землі. Полеглий Іван Михайлишин

Після прощання громади на центральній площі тіло загиблого буде доставлено до батьківської оселі в селищі Отинія, вул. Українська 29, де ввечері відбудеться чин парастасу.



Усіх, хто має можливість, просять долучитися до прощання з воїном