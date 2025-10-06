Сьогодні у Дубовецькій громаді проведуть в останню путь полеглого героя Семена Галюка

Сумна звістка надійшла до Дубовецької громади. Офіційно підтвердилася трагічна звістка про загибель на війні жителя села Дубівці, старшого сержанта – ГАЛЮКА Семена Ігоровича, 17.05.1976 року народження.

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда ІФ із посиланням на Дубовецьку громаду.

Вважався зниклим безвісти

Воїн вважався зниклим безвісти, рідні молилися за нього до останнього, на жаль, дива не сталося. Захисник «на щиті» повертається додому.

Він з перших днів став на захист України, взявши на свої мужні плечі тягар цієї жорстокої війни. Пройшов найгарячіші точки: Бахмут, Авдіївку, Лиман, Краматорськ. Попри всі труднощі, завжди вірив у перемогу. Та, на жаль, не дочекався її.

Герой поліг 22 вересня 2025 року в районі населеного пункту Зарічне Краматорського району Донецької області.

Вічна пам’ять та слава Герою! Щирі співчуття родині полеглого!

Похорон героя розпочнеться у понеділок, 06.10.2025 – о 13.00 годині