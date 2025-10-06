ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

Автор: Любов Семанишин
Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

6 жовтня – 60 років виповнюється Михайлу Батогу (1965), письменнику, члену Національної спілки письменників України, автору збірок «Сад білих тіней», «Країна п’яних пророків», «Про синє море й січових стрільців», «На вістрі кулі», живе та працює в с. Олеша Тлумацького району (нині адміністративний центр Олешанської територіальної громади Івано-Франківського району).

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.

