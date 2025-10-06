Позивний “Ведмідь”: сьогодні на Прикарпаття прибуде скорботний кортеж із тілом героя Володимира Бойчука

Боєць 77-го батальйону прикарпатської 102-ї бригади територіальної оборони Володимир Бойчук із села Тростянець, загинув на передодні у бою із окупантами, про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на офіційну сторінку батальйону.

“Ведмідь” повертається

У понеділок 06 жовтня, о 14:00 годині, від моргу міста Коломиї, траурний кортеж попрямує до рідного села полеглого героя Тростянець.

В понеділок з села Тростянець о 15:00 годині кортеж попрямує в місто Коломия.

Похорон героя відбудеться у вівторок.

Орієнтовний час 10:00-11:00 година