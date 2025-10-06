Позивний “Ведмідь”: сьогодні на Прикарпаття прибуде скорботний кортеж із тілом героя Володимира Бойчука

Боєць 77-го батальйону прикарпатської 102-ї бригади територіальної оборони Володимир Бойчук із села Тростянець, загинув на передодні у бою із окупантами, про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на офіційну сторінку батальйону.
“Ведмідь” повертається
У понеділок 06 жовтня, о 14:00 годині, від моргу міста Коломиї, траурний кортеж попрямує до рідного села полеглого героя Тростянець.
В понеділок з села Тростянець о 15:00 годині кортеж попрямує в місто Коломия.
Похорон героя відбудеться у вівторок.
Орієнтовний час 10:00-11:00 година
Про будь-які зміни та уточнення додатково повідомлятимемо, йдеться у повідомлені.