Сьогодні високогірну частину Франківщини знову засипле снігом

Погода на Івано-Франківщині у понеділок 06 жовтня буде хмарною з проясненнями, із дощем у рівнинних районах та мокрим снігом у горах.

Синоптики попереджають про туман та прохолодне повітря.

За прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, 6 жовтня 2025 року на території області очікується хмарна погода з проясненнями. Протягом доби передбачаються невеликі опади у вигляді дощу, а у гірських районах — місцями мокрий сніг.

«Вночі та вранці місцями утворюватиметься слабкий туман, який знижуватиме видимість до 600–900 метрів», — йдеться у повідомленні синоптиків.

У місті Івано-Франківську температура повітря вночі становитиме від +4 до +6 градусів. У денні години стовпчики термометрів піднімуться до +10…+12 °С. За даними метеорологів, вітер буде північного напрямку зі швидкістю 7–12 метрів за секунду.

По області вночі температура коливатиметься у межах від +2 до +7 градусів. Вдень повітря прогріється до +7…+12 °С. У високогір’ї Карпат протягом доби можливі незначні морози — від -2 °С до +3 °С.

«Медико-метеорологічні умови 6 жовтня відповідатимуть другому типу, тобто помірно комфортним для більшості населення», — зазначають у гідрометцентрі.

Фахівці нагадують водіям про необхідність дотримуватись обережності на дорогах у ранкові години через можливе погіршення видимості. «У період туману водіям слід зменшити швидкість руху та вмикати ближнє світло фар», — наголошується в інформації синоптиків.

Також жителям гірських районів рекомендують бути готовими до різких змін погоди, зокрема появи мокрого снігу та посилення вітру. Така ситуація є типовою для початку жовтня, коли у Карпатах уже спостерігаються перші ознаки зимового періоду.

У службі порятунку радять туристам і мешканцям високогірних населених пунктів враховувати погодні умови при плануванні маршрутів.

«Під час перебування у горах необхідно бути обережними на слизьких ділянках стежок і не вирушати у тривалі походи за умов туману або опадів», — повідомили рятувальники.

За попередніми прогнозами, у найближчі дні в області збережеться прохолодна осіння погода. Температура залишатиметься на рівні +8…+13 °С вдень і близько +2…+6 °С уночі. Наприкінці тижня можливе короткочасне потепління без істотних опадів.

Жителів Івано-Франківщини закликають звертати увагу на щоденні зведення синоптиків і враховувати погодні умови під час планування робочих поїздок, прогулянок або поїздок у гори.