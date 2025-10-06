ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Погода на Івано-Франківщині 6 жовтня

Автор: Олег Мамчур
6 жовтня в Івано-Франківську та області синоптики прогнозують слабкий туман. Температура повітря сягатиме до 12° тепла.

Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру, пише Правда.

На Прикарпатті переважатиме хмарність з проясненнями, невеликий дощ, в горах — з мокрим снігом.

Температура повітря в Івано-Франківську 10-12° тепла. По області вдень — 7-12° тепла. У високогір’ї Карпат протягом доби — від 2° морозу до 3° тепла.

Вітер — північний, 7-12 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра, в тумані — 600-900 метрів.

