Автор: Олег Мамчур
Стало відомо, коли у Франківську розпочнеться опалювальний сезон
Згідно з постановою Кабміну, опалювальний сезон в Івано-Франківську повинен розпочатися першого листопада.

Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків під час етеру телерадіокомпанії «Вежа», пише Фіртка.

«Відстежуватимемо. Йде потепління. А централізоване опалення має особливість — якщо його запустимо, то вже не вдасться «скрутити» і будуть «крики» мов «тепло, скрутіть опалення». Дорого за це платимо», — сказав мер.

Попри це, за словами посадовця, опалювальний сезон розпочнуть з медичних закладів.

«Опалювальний сезон почнеться у першу чергу з медичних закладів і там, де є можливість, скажімо, увімкнути котельні, як-от на території дитячих садочків», — каже Руслан Марцінків.

