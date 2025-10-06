Стало відомо, коли у Франківську розпочнеться опалювальний сезон

Згідно з постановою Кабміну, опалювальний сезон в Івано-Франківську повинен розпочатися першого листопада.

Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків під час етеру телерадіокомпанії «Вежа», пише Фіртка.

«Відстежуватимемо. Йде потепління. А централізоване опалення має особливість — якщо його запустимо, то вже не вдасться «скрутити» і будуть «крики» мов «тепло, скрутіть опалення». Дорого за це платимо», — сказав мер.

Попри це, за словами посадовця, опалювальний сезон розпочнуть з медичних закладів.