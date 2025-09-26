Сьогодні на Надвірнянщину прибуде скорботний кортеж із тілом полеглого героя Андрія Максімка

У п’ятницю, 26-го вересня 2025 року в Пасічнянську громаду прибуде скорботний кортеж із тілом загиблого військовослужбовця Максімка Андрія Івановича.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда.ІФ, із посиланням на голову Пасічнянської громади Андрія Гунду.

Орієнтовний час (можливі зміни до 30 хвилин) руху траурного кортежу

09:00 година виїзд траурної процесії з міста Івано-Франківськ, с. Тисменичани, с. Цуцилів, с. Перерісль, с. Л. Тарновиця, с. Назавизів

09:45 год рух в м. Надвірна: вул. Шухевича, вул. Мазепи, площа Шевченка в місті Надвірна,

09.55 год Котляревського, вул. Володимира Великого, вул. Грушевського міста Надвірна,

10:10 год рух с. Пнів,

10:20 год рух с. Пнів (Битківський поворот),

10.30 год рух по вул. Плоснина села Білозорина та розворот біля магазину Ромашка

10.45 год рух по вулиці Маричівка села Білозорина

17:00 год священники Пасічнянської громади проведуть панахиду в будинку Андрія по вулиці Маричівка села Білозорина Пасічнянської ТГ

Похорон полеглого героя відбудеться 27-го вересня (субота) 2025 року о 12 годині.

Похоронять Андрія на новому кладовищі в селі Пнів Пасічнянської територіальної громади.