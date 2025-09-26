Сьогодні на Надвірнянщину прибуде скорботний кортеж із тілом полеглого героя Андрія Максімка

У п’ятницю, 26-го вересня 2025 року в Пасічнянську громаду прибуде скорботний кортеж із тілом загиблого військовослужбовця Максімка Андрія Івановича.
Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда.ІФ, із посиланням на голову Пасічнянської громади Андрія Гунду.
Орієнтовний час (можливі зміни до 30 хвилин) руху траурного кортежу
- 09:00 година виїзд траурної процесії з міста Івано-Франківськ, с. Тисменичани, с. Цуцилів, с. Перерісль, с. Л. Тарновиця, с. Назавизів
- 09:45 год рух в м. Надвірна: вул. Шухевича, вул. Мазепи, площа Шевченка в місті Надвірна,
- 09.55 год Котляревського, вул. Володимира Великого, вул. Грушевського міста Надвірна,
- 10:10 год рух с. Пнів,
- 10:20 год рух с. Пнів (Битківський поворот),
- 10.30 год рух по вул. Плоснина села Білозорина та розворот біля магазину Ромашка
- 10.45 год рух по вулиці Маричівка села Білозорина
- 17:00 год священники Пасічнянської громади проведуть панахиду в будинку Андрія по вулиці Маричівка села Білозорина Пасічнянської ТГ
Похорон полеглого героя відбудеться 27-го вересня (субота) 2025 року о 12 годині.
Похоронять Андрія на новому кладовищі в селі Пнів Пасічнянської територіальної громади.