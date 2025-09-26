ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Сьогодні у Франківську проведуть в останню путь полеглого бійця ГУР Романа Веркальця
Автор: Ігор Василик
26/09/2025 08:19
18 вересня 2025 року, на полі бою поліг військовослужбовець підрозділу Головного управління розвідки з Івано-Франківська Роман Веркалець. Боєць пішов служити у військо добровольцем від початку повномасштабного вторгнення, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

Похорон героя

Прощання з полеглим Героєм Романом Веркальцем відбудеться в Івано-Франківську 26 вересня (п’ятниця):

• 10:00 — Будинок смутку (вул. Ребета,3)

• 11:45 — Архікатедральний собор Воскресіння Христового УГКЦ (Катедра), Майдан Шептицького, 22.

Поховання відбудеться на Алеї Слави, на міському кладовищі у селі Чукалівка… Вічна шана і слава Герою України Роману Слава Україні ! Героям Слава !

Роман Веркалець народився 11 вересня 1986 року та мешкав в Івано-Франківську. Чоловік навчався у школі № 12, згодом закінчив місцевий коледж фізичного виховання. Також здобував освіту в Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника.

“Він був бізнесменом, меценатом. Міг не служити. Але пішов. Казав, що вірний команді, в яку потрапив. Роман загинув під час останнього завдання. Вони потрапили на мінне поле. Роман, як старший групи, йшов попереду і, на жаль, підірвався на міні”, — каже його друг Андрій Дутка.

Роман Веркалець

