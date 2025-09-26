ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Сьогодні на Снятинщині проведуть в останню путь молодого десантника Тараса Фодчука
Автор: Ігор Василик
26/09/2025 08:31
Сьогодні у Снятинській громаді Коломийського району проведуть в останню путь полеглого десантника Тараса Фодчка, який понад рік вважався зниклим безвісти, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Снятинську міську раду.

Загиблому Героєві було лише 25 років

26 липня 2024 року під час запеклих боїв у Донецькій області Тарас Фодчук зник безвісти. Довгий час рідні та громада чекали на будь-які звістки. І лише 16 вересня 2025 року офіційно підтверджено його загибель відповідно до постанови про ідентифікацію особи.

Похорон відбудеться сьогодні, у п’ятницю 26 вересня, о 12:00 годині, за адресою село Тулова.

Це важка втрата не тільки для рідних, близьких та друзів воїна, а й для всієї Снятинської громади. Тому звертаємося до кожного жителя нашої громади, якщо у вас були заплановані святкування та відзначення, просимо провести їх скромно. Віддайте шану нашому Герою! Пам’ятайте, що втрата захисника – це біль та горе кожного з нас! Просимо з розумінням та повагою ставитись до памʼяті загиблого! Вічна памʼять!, йдеться у повідомлені.

