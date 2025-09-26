ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Сьогодні у Франківську розпочинаються заходи прощання із полеглим розвідником Тарасом Шпуком
Диван на коліщатках в темній вітальні

Автор: Ігор Василик
26/09/2025 08:46
Сьогодні у Івано-Франківську розпочинаються заходи прощання із відважним воїном-розвідником спортсменом та громадським активістом Тарасом Шпуком, який загинув у бою із окупантами напередодні, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

У четвер 25 вересня, скорботні заходи за полеглим Героєм та його побратимами відбулися у Михайлівському Золотоверхому соборі міста Києва.

Тарас Шпук

Сьогодні скорботний кортеж прибуває до Івано-Франківська.

У п’ятницю 26 вересня в Івано-Франківську за полеглим героєм відслужать дві панахиди:

  • 12:00 Будинок Смутку на Ребета!
  • 14:00 Архикатедральний собор Воскресіння Христового

Далі тіло героя попрямує на рідну Тлумаччину

Поховають Тараса Шпука завтра 27 вересня у рідному селі Нижнів, Тлумацької територіальної громади.

Початок похорону о 14.00 годині.

Похоронна церемонія у церкві, жалобна процесія будь-якого типу.
Військовий похорон у Києві, монастир на фоні
Військові несуть труни біля церкви в Україні.
Люди з квітами біля труни військового на прощанні.

