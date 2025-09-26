Сьогодні у Франківську розпочинаються заходи прощання із полеглим розвідником Тарасом Шпуком

Сьогодні у Івано-Франківську розпочинаються заходи прощання із відважним воїном-розвідником спортсменом та громадським активістом Тарасом Шпуком, який загинув у бою із окупантами напередодні, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

У четвер 25 вересня, скорботні заходи за полеглим Героєм та його побратимами відбулися у Михайлівському Золотоверхому соборі міста Києва.

Тарас Шпук

Сьогодні скорботний кортеж прибуває до Івано-Франківська.

У п’ятницю 26 вересня в Івано-Франківську за полеглим героєм відслужать дві панахиди:

12:00 Будинок Смутку на Ребета!

14:00 Архикатедральний собор Воскресіння Христового

Далі тіло героя попрямує на рідну Тлумаччину

Поховають Тараса Шпука завтра 27 вересня у рідному селі Нижнів, Тлумацької територіальної громади.

Початок похорону о 14.00 годині.