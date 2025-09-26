На Франківщині прокуратура оголосила підозри шести водіям за вчинення смертельних ДТП СПИСОК

Прикарпатська обласна прокуратура повідомила про підозру шести водіям у п’яти кримінальних провадженнях, відкритих за фактами порушення правил дорожнього руху, що призвели до загибелі людей.

Про це своїх читачів інформує новинний ресурс Правда іф, із посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру.

Серед підозрюваних:

Водій Opel Vectra, який, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав переваги водію іншого легковика марки BMW, що рухався з перевищенням швидкості. Унаслідок їхніх дій сталося зіткнення, в результаті якого пасажирка однієї з автівок загинула. Водію другого автомобіля також вручено підозру (ч. 2 ст. 286 КК України);

Водій мікроавтобуса, який втратив контроль керування, виїхав за межі дороги й перекинувся – смертельно травмувалася пасажирка (ч. 2 ст. 286 КК України);

Водій Volkswagen Passat, який у темну пору доби не вибрав безпечної швидкості руху та здійснив наїзд на пішохода – жінка померла на місці (ч. 2 ст. 286 КК України);

Водій трактора, який у стані алкогольного сп’яніння допустив його перекидання в лісовому масиві – на місці загинув пасажир (ч. 3 ст. 286-1 КК України);

Водій автомобіля, котрий, залишивши транспортний засіб без стоянкового гальма, допустив його самовільний рух і наїзд на жінку, яка загинула (ч. 2 ст. 286 КК України).

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюється слідчими СУ ГУНП в Івано-Франківській області.