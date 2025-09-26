ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Якою буде погода на Івано-Франківщині 26 вересня
Автор: Олег Мамчур
26/09/2025 09:18
26 вересня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують мінливу хмарність.

Про це повідомили на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру, пише Правда.

Температура повітря в Івано-Франківську 14-16° тепла. По області прогнозують 11-16° тепла. У високогір’ї Карпат — 5-10° тепла.

Вітер — східний, 7-12 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра, в тумані — 600-900 метрів.

