На Прикарпатті шестеро осіб отримали підозру в смертельних ДТП

В Івано-Франківській області шість осіб отримали підозру у п’яти кримінальних провадженнях.

Всі вони стосуються порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до загибелі людей, пише Правда з посиланням на обласну прокуратуру.

Серед підозрюваних:

водій Opel Vectra, який, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав переваги водію іншого легковика марки BMW, що рухався з перевищенням швидкості. Унаслідок їхніх дій сталося зіткнення, в результаті якого пасажирка однієї з автівок загинула. Водію другого автомобіля також вручено підозру (ч. 2 ст. 286 КК України);

водій мікроавтобуса, який втратив контроль керування, виїхав за межі дороги й перекинувся – смертельно травмувалася пасажирка (ч. 2 ст. 286 КК України);

водій Volkswagen Passat, який у темну пору доби не вибрав безпечної швидкості руху та здійснив наїзд на пішохода – жінка померла на місці (ч. 2 ст. 286 КК України);

водій трактора, який у стані алкогольного сп’яніння допустив його перекидання в лісовому масиві – на місці загинув пасажир (ч. 3 ст. 286-1 КК України);

водій автомобіля, котрий, залишивши транспортний засіб без стоянкового гальма, допустив його самовільний рух і наїзд на жінку, яка загинула (ч. 2 ст. 286 КК України).

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюється слідчими СУ ГУНП в Івано-Франківській області.