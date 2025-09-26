У Франківську судитимуть трьох неповнолітніх, які вбили 19-річного хлопця та заховали його тіло в лісі

Поліцейські Прикарпаття завершили досудове розслідування щодо неповнолітніх, які скоїли особливо тяжкі злочини.
Про це інформують на сторінці поліції Івано-Франківської області, передає Правда.
Так, 15 квітня 2025 року троє неповнолітніх здійснили напад на мешканця Івано-Франківська. Потерпілий отримав численні травми, від яких помер.
Слідчі поліції Прикарпаття зібрали всю необхідну доказову базу, відтак за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури обвинувальний акт скеровано до суду.
Під час досудового розслідування поліцейські з’ясували, що троє підлітків 2010, 2010 та 2011 років народження за попередньою змовою спланували та здійснили напад на 19-річного молодика.
Підлітки нанесли йому численні ножові поранення, несумісні з життям. Також неповнолітні заволоділи матеріальними цінностями молодика. Його тіло приховали в лісі.
Правоохоронці зібрали достатню доказову базу, яка підтверджує причетність кожного з фігурантів до умисного вбивства з корисливих мотивів, учиненого групою осіб за попередньою змовою, та інших кримінальних правопорушень.
«Їхні дії слідчі кваліфікують за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій, учинений за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану) та п.п. 4, 6, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, учинене з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів та за попередньою змовою групою осіб). Суд розгляне справу по суті та визначить міру покарання кожному з обвинувачених», — йдеться у дописі.