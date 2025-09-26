Tesla з п’ятьма людьми злетіла в рів і перекинулася у Вовчинцях. ФОТО

Ввечері 25 вересня у Вовчинецьких горах водій Tesla, з пасажирами всередині, не справився з керуванням і виїхав за межі дороги в рів.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Пригода сталася на останньому повороті при спуску в село, машина неконтрольовано “пролетіла” близько 10 метрів і перевернулася на бік у хащах чужого саду, пише Правда.

Патрульна поліція на місці ДТП повідомила журналісту “Галки“, що трьох неповнолітніх пасажирів забрали на огляд в обласну дитячу лікарню.

Керманич, який був на місці, розповів “Галці”, що не помітив різкого повороту і тому виїхав за межі дороги. Патрульні додали, що в машині було 5 людей.

Попередньо водій тверезий. На нього складають адмінматеріали щодо ДТП.