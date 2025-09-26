Франківці виступають проти будівництва дороги між вул. Південний бульвар та Ленкавського. ФОТО

25 вересня в Івано-Франківську, між вулицями Гурика, Південний бульвар та Ленкавського, зібралися місцеві жителі, аби висловитися проти будівництва дороги. Її у міській раді планують прокласти між житловими будинками та зеленою територією поблизу міського озера.

Пише Правда.Іф з місця події.

Люди зібралися після того, як дізналися, що Івано-Франківська міська рада 11 вересня 2025 року провела тендер на будівництво цієї дороги. Йдеться про 504 тисячі 28 гривень 80 копійок.

Мешканці району та небайдужі франківці кажуть, протестують через те, що хочуть зберегти зелену зону біля озера.

«Яка дорога тут може бути? По-перше, тут озеро, діти бігають, майданчик є, все готове. Де повинна бути та дорога? Тим більше, між церквою і будинком дуже мало місця. Нам тут дороги не треба», – каже жителька району Анна.

Голова ГО «Небайдужі франківчани» Богдан Козак каже, жителі побоюються того, що після будівництва дороги розпочнуться нові роботи.

«Ми вважаємо, що цю дорогу повинні зробити для того, аби мати доступ до забудови даної ділянки в майбутньому. Зараз до неї заїзду немає», – каже Богдан Козак.

Франківці створили колективне звернення з підписами небайдужих. Їхній збір продовжуватимуть та 29 вересня планують віднести його до міського голови Руслана Марцінківа.