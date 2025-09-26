Будівельна компанія “Спілка забудівників” передала 50 полку НГУ навчальне обладнання для протидії ворожим FPV-дронам

Будівельна компанія “Спілка забудівників” передала захисникам 50 полку імені полковника Семена Височана Національної гвардії України навчально-тренувальне обладнання для протидії FPV-дронам.
Захисникам 50 полку НГУ лазерні модулі, які кріпляться до дронів та відтворюють сценарії реальних атак, пише Правда з посиланням на “Спілку забудівників”.
Військові відточують захисні навички проти ворожих БПЛА у різних режимах та на різних дистанціях, без витрат бойових ресурсів.
Під час таких вправ один учасник відпрацьовує влучання, а інший керує дроном. Одночасно тренуються і стрілець, і оператор, що робить підготовку максимально ефективною.
“Передане обладнання допоможе тренуватися одразу трьом стрільцям. Важливо, що обладнання допомагає вчитися збивати ворожі дрони саме з автомата, адже помпову рушницю в нинішніх реаліях поля бою не завжди вдається мати біля себе”, – висловив вдячність меценатам заступник командира 50 полку Юрій Чижевський.