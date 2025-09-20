Сьогодні Отинійська громада зустріне скорботний кортеж із тілом полеглого героя Михайла Романюка

Полеглий герой був бійцем 24-ї окремої механізованої бригади, та загинув у бою із окупантами боронячи рідну українську землю, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Отинійську селищну територіальну громаду

Зустріч кортежу

У суботу, 20 вересня 2025 року, відбудеться прощання Отинійської громади із загиблим Захисником України — Михайлом Романюком, жителем села Торговиця Отинійської громади, військовослужбовцем 3 механізованого відділення, 1 механізованого взводу, 7 механізованої роти, 3 механізованого батальйону військової частини А0998.

Прощання відбудеться о 12:00 годині на центральній площі селища Отинія (зі сторони міста Коломия).

Після цього тіло полеглого Героя буде доставлене до рідної домівки у село Торговицю.

У ці скорботні дні вся громада розділяє біль утрати з родиною Михайла. Ми низько схиляємо голови перед його жертовністю та відвагою. Його молоде життя забрала війна, але пам’ять про нього назавжди залишиться у серцях односельців, побратимів і всіх, хто знав його як добру, щиру і мужню людину. Вічна пам’ять і слава Захиснику України — Михайлу Романюку. Герої не вмирають!, – йдеться у повідомлені.