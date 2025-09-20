Прикарпатська поліція розшукує неповнолітнього хлопця Максима Греська ФОТО

Відділ ювенальної превенції Івано-Франківської області просить допомоги у пошуках Максима Греська, який 19 вересня близько 21:45 години пішов з дому і досі не повернувся.

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на поліцію Івано-Франківської області.

Поліція Івано-Франківської області розшукує 17-річного мешканця міста Івано-Франківська, який зник 19 вересня ввечері.

Зниклий – Гресько Максим Дмитрович, 2008 року народження, мешканець Івано-Франківська. 19 вересня близько 21:45 хлопець пішов з дому, і з того часу його місцеперебування невідоме.

Прикмети розшукуваного:

зріст близько 175 см

худорлявої тілобудови

волосся світло-русяве, коротке

Був одягнений:

чорні шорти

синя спортивна куртка (вітровка)

сині кросівки

Правоохоронці звертаються до громадян, які зможуть допомогти встановити місцезнаходження неповнолітнього Максима Греська або надати іншу корисну інформацію, негайно телефонувати на лінію “102” або інформувати відділ ювенальної превенції за телефонами: +380 (97) 98 32 132, +380 (67) 497 17 87.