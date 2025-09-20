Сьогодні на Франківщині прощатимуться із полеглим штурмовиком Миколою Гоянюком

Сьогодні на Прикарпатті проведуть на місце останнього спочинку полеглого бійця 5-ї окремої штурмової бригади Гоянюка Миколу.

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

Повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда.іф., із посиланням на Нижньовербізьку сільську раду.

“Повідомляємо, що чин похорону солдата Гоянюка Миколи Михайловича, розпочнеться у суботу 20 вересня 2025 року о 14.00 годині від рідного дому у селі Спас по вулиці Шашкевича.

Просимо жителів громади віддати останню шану вірному сину України та провести Героя в останню дорогу”, – йдеться у дописі.