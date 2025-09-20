ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Сьогодні на Франківщині прощатимуться із полеглим штурмовиком Миколою Гоянюком
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні на Франківщині прощатимуться із полеглим штурмовиком Миколою Гоянюком

Автор: Ігор Василик
20/09/2025 10:11
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Сьогодні на Прикарпатті проведуть на місце останнього спочинку полеглого бійця 5-ї окремої штурмової бригади Гоянюка Миколу.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда.іф., із посиланням на Нижньовербізьку сільську раду.

“Повідомляємо, що чин похорону солдата Гоянюка Миколи Михайловича, розпочнеться у суботу 20 вересня 2025 року о 14.00 годині від рідного дому у селі Спас по вулиці Шашкевича.

Просимо жителів громади віддати останню шану вірному сину України та провести Героя в останню дорогу”, – йдеться у дописі.

Гоянюк Микола проходив військову службу у військовій частині А4010 на посаді гранатометника та загинув в районі населеного пункту Новоіванівка Пологівського району Запорізької області, виконуючи бойове завдання по виявлення та знищенню сил противника, гідно виконуючи свій обов’язок.

СХОЖІ НОВИНИ