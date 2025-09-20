У пошуках “хайпу”: одіозний франківський блогер вирушив до Польщі, щоб одним із перших придбати Iphone 17 ВІДЕО

Відомий прикарпатський блогер Дмитро Варварук, разом із дружиною та друзями вирушили до Польського міста Жешува, щоб одними із перших придбати нові Айфон 17, які тільки но надійшли до продажу в магазинах.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на соціальні мережі прикарпатського блогера.

Наразі в Україні продажі цих нових моделей смартфонів поки не розпочалися, то ж заради слави та хайпу, компанія молодих друзів вирушила у марнославну подорож до Польщі.

У першому магазині компанії друзям не вдалося придбати новий телефон, адже їх завезли обмежену партію.

Дмитро Варварук розповідає, що хоче придбати одразу 5 нових айфонів, щоб розіграти їх серед своїх підписників.

Про те Дмитро Варварук каже, що не збирається здаватися і продовжить полювати за новим Айфоном.