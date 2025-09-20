ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У пошуках “хайпу”: одіозний франківський блогер вирушив до Польщі, щоб одним із перших придбати Iphone 17 ВІДЕО

Автор: Ігор Василик
20/09/2025 11:19
Відомий прикарпатський блогер Дмитро Варварук, разом із дружиною та друзями вирушили до Польського міста Жешува, щоб одними із перших придбати нові Айфон 17, які тільки но надійшли до продажу в магазинах.

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на соціальні мережі прикарпатського блогера.

Наразі в Україні продажі цих нових моделей смартфонів поки не розпочалися, то ж заради слави та хайпу, компанія молодих друзів вирушила у марнославну подорож до Польщі.

У першому магазині компанії друзям не вдалося придбати новий телефон, адже їх завезли обмежену партію.

Дмитро Варварук розповідає, що хоче придбати одразу 5 нових айфонів, щоб розіграти їх серед своїх підписників.

Про те Дмитро Варварук каже, що не збирається здаватися і продовжить полювати за новим Айфоном.

