З усіх бюджетів області, на потреби ЗСУ вже виділено 845 мільйонів гривень – голова бюджетної комісії облради Іванів

Станом на 01 вересня 2025 року з усіх бюджетів громад Івано-Франківщини вже було профінансовано 845 мільйонів гривень на підтримку Збройних Сил України, наших захисників та їхніх сімей

Про це повідомив голова постійної комісії з питань бюджету Івано-Франківської обласної ради Назарій Іванів, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

У п’ятницю, 19 вересня, відбулось чергове засідання бюджетної комісії Івано-Франківської обласної ради.

Одним із найважливіших питань, яке знаходиться на постійному контролі нашої комісії, це питання підтримки підрозділів ЗСУ, воїнів та їх сімей.