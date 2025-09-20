З усіх бюджетів області, на потреби ЗСУ вже виділено 845 мільйонів гривень – голова бюджетної комісії облради Іванів

Станом на 01 вересня 2025 року з усіх бюджетів громад Івано-Франківщини вже було профінансовано 845 мільйонів гривень на підтримку Збройних Сил України, наших захисників та їхніх сімей
Про це повідомив голова постійної комісії з питань бюджету Івано-Франківської обласної ради Назарій Іванів, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.
У п’ятницю, 19 вересня, відбулось чергове засідання бюджетної комісії Івано-Франківської обласної ради.
Одним із найважливіших питань, яке знаходиться на постійному контролі нашої комісії, це питання підтримки підрозділів ЗСУ, воїнів та їх сімей.
«Інформую жителів Прикарпаття, що на цю потребу за 9 місяців 2025 року з усіх місцевих бюджетів Івано-Франківської області у 2025 році вже профінансовано 845 мільйонів гривень», — йдеться у дописі.