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Сьогодні Рогатинщина прощатиметься із захисником Назаром Павузом
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні Рогатинщина прощатиметься із захисником Назаром Павузом ФОТО та ВІДЕО

Автор: Ігор Василик
15/07/2025 08:03
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Вчора Рогатинська громада на колінах зустріла 35-річного Назара Павуза, уродженця села Руда, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланям на офійійну сторінку Рогатинської міської ради.

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На центральній площі відбулася церемонія прощання та панахида за померлим захисником. Навіть літня гроза вирішила зробити перерву між зливою, щоб рогатинці гідно вшанували пам’ять захисника, йдеться у повідомлені.

Назар Павуз

Назар Павуз народився 2 вересня 1989 року.

Зростав у багатодітній родині. Після закінчення місцевої початкової школи та Підгородської дев’ятирічки, отримав фах електрозварювальника у Перемишлянському професійному ліцеї. Працював у одній з будівельних фірм Львова. Любив спорт. Футбол, був його емоційним розвантаженням від важких робочих буднів. З коханою Наталею створив сім’ю, а у квітні минулого року у подружжя народилася довгоочікувана донечка.

Мобілізований до лав Збройних сил України Назар у грудні 2022 року.

Служив у ремонтно – технічних військах. Майже три роки сумлінно виконував військовий обов’язок. Та навіть молоде серце не витримує напруги війни. Останнім часом 35-річний військовослужбовець скаржився на проблеми зі здоров’ям. Ніхто не сподівався найгіршого. 12 липня 2025 року серце Назара Павуза зупинилося. Без найріднішої людини залишились дружина Наталя, донечка Вікторія, мама Михайлина, тато Северин, брат Тарас і сестра Мар’яна.

Після панахиди кортеж з тілом захисника попрямував додому, у Руду.

Чин похорону – у вівторок, о 12 год.

Рогатинською міською радою буде організовано автобус для всіх, хто хоче провести військового до місця вічного спочинку. Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Назара, поділяємо ваш смуток та біль. Слава Герою! Пам’ятаємо, йдеться у дописі.

Люди з прапорами на вулиці
Люди на церемонії прощання з померлим героєм.
Українські військові на церемонії прощання з товаришем
Люди на вулиці під час церемонії прощання.
Люди на похоронах біля труни з прапором.
Люди на вулиці, вшанування пам'яті з квітами.
Автомобілі з українськими прапорами на міській вулиці.
Люди в скорботі на церемонії прощання.
Військові з прапорами на центральній площі міста
Молитва на вшанування Небесної Сотні в Україні.
Люди на колінах біля дороги, Україна.
Військові біля машини з відкритими дверима
Люди з прапорами на площі біля пам'ятника.
Люди стоять на колінах у парку