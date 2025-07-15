Сьогодні Рогатинщина прощатиметься із захисником Назаром Павузом ФОТО та ВІДЕО

Вчора Рогатинська громада на колінах зустріла 35-річного Назара Павуза, уродженця села Руда, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланям на офійійну сторінку Рогатинської міської ради.

На центральній площі відбулася церемонія прощання та панахида за померлим захисником. Навіть літня гроза вирішила зробити перерву між зливою, щоб рогатинці гідно вшанували пам’ять захисника, йдеться у повідомлені. Назар Павуз

Назар Павуз народився 2 вересня 1989 року.

Зростав у багатодітній родині. Після закінчення місцевої початкової школи та Підгородської дев’ятирічки, отримав фах електрозварювальника у Перемишлянському професійному ліцеї. Працював у одній з будівельних фірм Львова. Любив спорт. Футбол, був його емоційним розвантаженням від важких робочих буднів. З коханою Наталею створив сім’ю, а у квітні минулого року у подружжя народилася довгоочікувана донечка.

Мобілізований до лав Збройних сил України Назар у грудні 2022 року.

Служив у ремонтно – технічних військах. Майже три роки сумлінно виконував військовий обов’язок. Та навіть молоде серце не витримує напруги війни. Останнім часом 35-річний військовослужбовець скаржився на проблеми зі здоров’ям. Ніхто не сподівався найгіршого. 12 липня 2025 року серце Назара Павуза зупинилося. Без найріднішої людини залишились дружина Наталя, донечка Вікторія, мама Михайлина, тато Северин, брат Тарас і сестра Мар’яна.

Після панахиди кортеж з тілом захисника попрямував додому, у Руду.

Чин похорону – у вівторок, о 12 год.