Цього тижня у Татарові відбудеться традиційний благодійний велопробіг на підтримку ЗСУ

Цього тижня у Татарові пройде третій щорічний благодійний велопробіг на підтримку ЗСУ.

Захід розпочнеться цієї суботи 19 липня о 10:00 годині у селі Татарів, маршрут пролягатиме до водоспаду Гук і в зворотньому напрямку.

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Ворохтянську селищну раду.

Умови велозаїзду: