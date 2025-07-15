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Цього тижня у Татарові відбудеться традиційний благодійний велопробіг на підтримку ЗСУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Цього тижня у Татарові відбудеться традиційний благодійний велопробіг на підтримку ЗСУ

Автор: Ігор Василик
15/07/2025 08:18
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Цього тижня у Татарові пройде третій щорічний благодійний велопробіг на підтримку ЗСУ.

Захід розпочнеться цієї суботи 19 липня о 10:00 годині у селі Татарів, маршрут пролягатиме до водоспаду Гук і в зворотньому напрямку.

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Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Ворохтянську селищну раду.

Умови велозаїзду:

  • Участь у велопробігу можуть взяти всі охочі від 15 років. Для тих, хто не має власного велосипеда, передбачена безкоштовна оренда.
  • Реєстрація відбувається за благодійний внесок від 500 гривень на картку 4149 4990 7335 1759 (одержувач Оксана Мочерняк) або готівкою у волонтерському центрі.
  • Старт заходу запланований біля автобусної зупинки на вулиці Залізнична, 2 у Татарові.
  • Для довідок можна звертатися за телефонами 096 405 25 39 та 097 104 93 40.