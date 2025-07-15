Прикарпатка шукала підробіток в інтернеті, але втратила майже 340 тисяч гривень

36-річна мешканка Заболотівської громади, що на Снятиншині, хотіла заробити в інтернеті, але втратила майже 340 тисяч гривень.

Про це своїхь читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на поліцію Івано-Франківської області.

Зі слів потерпілої, у мережі вона натрапила на сайт, де пропонували підробіток. Одразу ж із жінкою зв’язався адміністратор сайту та запропонував віддалену роботу через онлайн-платформу, на якій потрібно було виконувати прості завдання: бронювати готелі.

Після виконання кількох завдань жінці виплатили зароблені відсотки, тим самим викликавши довіру до “роботодавців”. Надалі, після збільшення обсягу роботи, потерпіла захотіла отримати зароблені кошти. Однак, аферисти переконали, що для отримання винагороди необхідно заплатити “податок” та перерахувати власні кошти на їх рахунок.

Потерпіла переказала на банківські рахунки майже 340 тисяч гривень. І як результат зв’язок з “роботодавцем” обірвався.

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії з метою встановлення осіб, причетних до злочину.