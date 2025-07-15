Сьогодні відзначаємо свято рівноапостольного князя Володимира: звичаї, прикмети, заборони

Рівноапостольний князь Володимир Святославович – знакова постать для кожного українця, бо саме за його влади відбулося хрещення Київської Русі.

У XVIII столітті його зарахували до лику святих, і в православній традиції він став рівноапостольним князем Володимиром. Також сьогодні відзначається день ангела Володимира, пише Правда іф, із посиланням на МІСТО.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

День Володимира в Україні – як відзначати свято

Кожен патріот нашої країни знає, коли День Володимира, тому що торжество відзначають в одну й ту саму дату з іншою важливою подією для нашої історії. У середині місяця, 15 липня, українці зустрічають День хрещення Русі. Обидві урочистості змінили дату святкування 2023 року, після того як ПЦУ запровадила новий календар. До цього і День Володимира за церковним календарем, і День хрещення Русі відзначали 28 липня.

Також сьогодні, на честь свята, зустрічають ще одну подію – день ангела Володимира за церковним календарем. Ви можете привітати всіх власників цього чудового імені, побажати їм благополуччя і міцного здоров’я.

Що не можна робити в День святого Володимира – прикмети та заборони

Православні християни повинні пам’ятати – коли День Володимира в Україні, необхідно вшановувати пам’ять великого князя, зарахованого до лику святих. У жодному разі не можна грішити, інакше можна накликати на себе немилість вищих сил. Здавна селяни знали, що в цю дату категорично заборонено жати хліб. Якщо не послухатися, врожаю не буде. Загалом, краще не ходити в поля 15 липня – згідно з повір’ям, можна зустріти примару, яка прокляне невігласа, що блукає.

На день ангела Володимира існують кілька старовинних прикмет:

листя на липі жовтого кольору – осінь настане рано;

пройшов дощ, але немає веселки – погода буде безхмарною;

голосно гримить грім – до дощу;

зранку йде дощ – найближчі дні опадів не принесуть;

увечері 15 липня стелиться туман – чекайте затяжних дощів;

чути скрекотіння коників – до спекотної жари.

День пам’яті рівноапостольного святого має такі ж заборони, як і інші православні свята. Не можна лаятися, сваритися, бажати будь-кому зла, заздрити і пліткувати, важко працювати, влаштовувати генеральне прибирання. Бажано знайти час для молитви і добрих справ – подати милостиню або допомогти нужденним. Народні традиції рекомендують провести 15 липня в умиротворенні та спокої.