Сьогодні Рогатинщина зустріне “на щиті” полеглого Героя Михайла Пинила

У п’ятницю 18 липня, Рогатинська громада знову зустрічатиме тіло полеглого на війні захисника. Полеглий герой Михайло Пинило загинув 14 липня 2025 року у районі населеного пункту Комишуваха, на Запорізькому напрямку.

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Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда.іф, із посиланням на Рогатинську міську раду.

Що відомо про воїна

У вересні 2024 року Михайло Пинило став до лав Збройних сил України. Пройшов полігон у Рівному, дві операції (у зв’язку зі здоров’ям), реабілітацію. І знову — у стрій. Останній час служив на Запорізькому напрямку, у складі 128-ої окремої гірсько-штурмової бригади сапером 1 інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу 1 гірсько-штурмового батальйону.

Битва за Запоріжжя

14 липня 2025 року у районі населеного пункту Комишуваха, на Запорізькому напрямку боєць загинув.

На майдані Роксолани, у п’ятницю 18 липня, о 10.00 годині відбудеться церемонія прощання та панахида за полеглим захисником.