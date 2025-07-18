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Сьогодні на Коломийщині проведуть в останню путь полеглого захисника Андрія Томенчука
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні на Коломийщині проведуть в останню путь полеглого захисника Андрія Томенчука

Автор: Ігор Василик
18/07/2025 08:16
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І знову сумна звістка звіска прийшла на Коломийщину. У четвер 17 липня, додому “на щиті” востаннє повернувся полеглий боєць Національної гвардії України Андрій Томенчук, про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Відділ освіти, культури, молоді та спорту П’ядицької ОТГ

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Прощання із Героєм

Чин похорону розпочнеться у п’ятницю, 18 липня, об 11:00 годині, від Будинку культури села Ценява.