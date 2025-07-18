У Дубовецькій громаді оголошено жалобу: сьогодні прощаються із захисником Михайлом Соломудою ВІДЕО

Гірка звістка надійшла до Дубівецької територіальної громади Івано-Фракнівського району, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на офіційну сторінку громади у соціальній мережі Фейсбук.

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Втрата героя

Наші оборонці, на жаль, відходять в інший світ не завжди на полі бою. Так раптово обірвалося життя і захисника Михайла Соломуда.

Він дуже мріяв приїхати до свого дому, обійняти родину і близьких. Однак не встиг натішитися рідними стінами, сталося непоправне: через гостру серцеву недостатність свічка життя воїна раптово погасла. Дубовецька громада з глибоким сумом зустріла кортеж нашого захисника, – йдеться у дописі.

З національною символікою і квітами в руках провели воїна мешканці сіл Тустань, Межигірці, Дубівці.

Віддали шану земляку і працівники залізниці, де працював він і його батько. Останній гудок тепловоза пролунав вчора і для для Михайла.

Похорон захисника відбудеться у п’ятницю, 18 липня, о 12.00 годині в селі Дубівці.

Сьогодні в громаді оголошено День жалоби.